В Германии шоколадный Николай от партии AfD накануне Рождества возмутил религиозное сообщество

16 ноября, 16:44
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Альтернатива для Германии показала на сайте своего фан-шопа довольно странную рождественскую атрибутику (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Альтернатива для Германии показала на сайте своего фан-шопа довольно странную рождественскую атрибутику (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

На сайте фан-шопа ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) накануне Рождества появились шоколадные фигурки Святого Николая, держащего в руке книгу с надписью AfD — вместо традиционной Библии.

Об этом написала Deutsche Welle в понедельник, 16 ноября.

Предпродажа «партийных» конфет, которые стоят 1,35 евро за штуку, уже закрыта (Фото: AfD Fanshop/скриншот)
Предпродажа «партийных» конфет, которые стоят 1,35 евро за штуку, уже закрыта / Фото: AfD Fanshop/скриншот

«Одежда» шоколадного Николая выполнена в голубом цвете, характерном для партийной символики AfD.

Епископ города Эссен Франц-Йозеф Овербек выразил возмущение.

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«Альтернатива для Германии использует христианские символы для партийной предвыборной кампании», — заявил он.

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И подчеркнул, что «изображать Святого Николая […] с митрой, посохом и Евангелием с логотипом Альтернативы для Германии — это недопустимо».

Овербек согласился с тем, что шоколадные рождественские фигурки могут быть в «цветах клуба» (если речь идет, например, о футбольных клубах), однако подчеркнул, что обычно они не используют таких очевидных отсылок к христианской символике.

Представитель по вопросам культуры конфедерации протестантских церквей Германии (EKD) Йоханн Гинрих Клауссен заявил, что подобный поступок AfD свидетельствует о непонимании партией христианских традиций и ее неуважении к христианству как таковому.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Германия Церковь Святой Николай Альтернатива для Германии

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