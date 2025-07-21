Теперь представители АдГ требуют у телеканала ARD записать интервью с их лидером Алисой Вайдель еще раз. (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Вайдель давала интервью в прямом эфире — прямо возле здания Бундестага на берегу реки Шпрее. Неподалеку проходил митинг, участники которого протестовали против политической программы Альтернативы для Германии. При этом они активно скандировали фразу: «Г*вно — АдГ!».

Теперь представители АдГ требуют у ARD записать интервью с Вайдель еще раз.

«В такой ситуации ARD должна была перенести интервью в студию, чтобы оно прошло в справедливой и спокойной обстановке. Я ожидаю, что интервью будет повторено в справедливых условиях», — заявил вице-председатель фракции AдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер в комментарии Politico.

Сама Вайдель затем также раскритиковала акцию протеста и утверждала, что "AдГ и я лично не поддадимся запугиванию" со стороны «таких антидемократических акций».

Акцию протеста организовали участники группы Zentrum für Politische Schönheit (Центр политической красоты), а число протестующих составило около 40 человек, сообщили правоохранители.

По факту срыва интервью полиция Германии возбудила два дела — против 64-летней женщины и 39-летнего мужчины. По словам правохранителей, об акции организаторы заранее не уведомляли.

Aльтернатива для Германии была создана в феврале 2013 года как «объединение евроскептиков». В немецком обществе и политикуме она быстро заработала репутацию пророссийской и ультраправой.

2 мая 2025 года Федеральная служба защиты конституции Германии классифицировала немецкую ультраправую партию Альтернатива для Германии как правоэкстремистскую.

11 мая по всей Германии тысячи людей вышли на протесты против правого экстремизма и требовали запретить АдГ.

Инфографика: NV

В этом же месяце в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung министр юстиции Германии Стефани Хубиг заявила, что необходимо рассмотреть вопрос о запрете партии AfD.

«Ведомство по вопросам защиты конституции убеждено, что AfD является „безусловно правоэкстремистской“. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к этой партии как к потенциальной угрозе нашей демократии. Это, безусловно, включает рассмотрение вопроса о запрете партии», — отметила министр.

29 июня Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) единогласно приняла предложение о подготовке процедуры запрете Альтернативы для Германии.

Предполагается, что сначала рабочая группа на уровне федеральных земель соберет необходимые материалы. После этого, если будет достаточно доказательств антиконституционного характера Адг, дело передадут Федеральному конституционному суду.