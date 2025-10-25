В Германии взорвали две 160-метровые градирни АЭС, которая была одной из крупнейших в стране — видео

25 октября, 19:44
Градирни АЭС Гундремминген взорвали в рамках планового демонтажа АЭС, который планируют завершить в 2030-х годах (Фото: Кадр видео BR24 via YouTube)

Градирни АЭС Гундремминген взорвали в рамках планового демонтажа АЭС, который планируют завершить в 2030-х годах (Фото: Кадр видео BR24 via YouTube)

25 октября в Германии взорвали две 160-метровые градирни АЭС Гундремминген в одноименной общине в Баварии, которая была одной из крупнейших в стране.

Подрыв осуществили в рамках планового демонтажа, который продлится до 2030-х годов, спустя почти четыре года после закрытия последнего реактора этой АЭС, сообщило издание tagesschau.

СМИ опубликовали видео контролируемого подрыва градирен,

https://www.youtube.com/watch?v=uiRs4Juuq_0

Ранее АЭС Гундремминген производила 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что составляло около четверти электроэнергии, вырабатываемой в Баварии.

Градирни были построены в период с 1977 по 1980 год, их верхушки имели диаметр почти 129 метров. Их использовали для охлаждения воды, которая нагревалась при производстве электроэнергии, перед сбросом ее обратно в Дунай.

Выработка электроэнергии на блоке C станции была окончательно прекращена в 2021 году, блок B был остановлен в 2017 году.

Блок А АЭС Гундремминген был первой крупной атомной электростанцией Германии, его ввели в эксплуатацию в 1966 году.

Энергетическая компания RWE готовится использовать площадку, где располагалась АЭС для хранилища аккумуляторных батарей емкостью около 700 мегаватт-часов, которое станет крупнейшим в Германии.

В Гундреммингене также планируется строительство фотоэлектрической системы и новой газовой электростанции.

Германия еще в 2000 году приняла политическое решение постепенно отказаться от атомной энергогенерации. Последние три из 19 АЭС в Германии остановили в апреле 2023 года.

Германия АЭС

