Литва временно закрыла Вильнюсский аэропорт из-за метеозондов из Беларуси

В ночь на воскресенье, 26 октября, власти Литвы закрыли Вильнюсский международный аэропорт после того, как вблизи него в воздушном пространстве зафиксировали метеозонды, залетевшие с территории Беларуси .

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что литовский Национальный центр кризисного управления объявил о приостановлении работы аэропорта до 02:00 воскресенья по местному времени.

На время приостановления работы аэропорта Литва также закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью.

По данным литовских властей, обнаруженные метеозонды были воздушными шарами с грузом, залетевшими с территории Беларуси. Такой способ, по их словам, часто используют контрабандисты для переправки сигарет через границу.

25 октября Литва временно закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью после нарушения ее воздушного пространства метеозондами с контрабандой, которые залетели с белорусской территории и вызвали приостановку работы аэропортов Каунаса и Вильнюса.

22 октября на территорию Литвы залетело несколько десятков метеозондов из Беларуси, которые переправляли контрабанду.

Отмечалось, что 13 метеозондов летели в направлении аэропорта Вильнюса. Из-за этого задержали около 30 рейсов.

Из-за пролетов зондов Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью — Медининкай и Шальчининкай. В пограничной службе отметили, что потоки на КПП в это время минимальны, поэтому никаких инцидентов в связи с закрытием не было.