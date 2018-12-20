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Аэропорт в Лондоне временно приостановил работу из-за дронов на взлетно-посадочной полосе

Сегодня, 02:21
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Беспилотники были замечены около взлетно-посадочной полосы

Фото: EK056 / Flickr

Лондонский аэропорт Гатвик временно прекратил работу после того, как в его воздушном пространстве были замечены два беспилотника, сообщает ВВС.

Отмечается, что летательные аппараты были замечены около взлетно-посадочной полосы.

Все направляющиеся в Гатвик самолеты отправлены на посадку в соседние аэропорты. 

"После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется", - говорится в сообщении на странице аэропорта в Twitter.

Аэропорт также принес извинения пассажирам, но добавил, что главным приоритетом является безопасность.

Теги:   Дроны Аэропорт Беспилотники Лондон

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