Аэропорт в Лондоне временно приостановил работу из-за дронов на взлетно-посадочной полосе
Сегодня, 02:21
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Лондонский аэропорт Гатвик временно прекратил работу после того, как в его воздушном пространстве были замечены два беспилотника, сообщает ВВС.
Отмечается, что летательные аппараты были замечены около взлетно-посадочной полосы.
Все направляющиеся в Гатвик самолеты отправлены на посадку в соседние аэропорты.
"После сообщений о двух дронах, летавших над аэродромом аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты, пока это расследуется", - говорится в сообщении на странице аэропорта в Twitter.
Аэропорт также принес извинения пассажирам, но добавил, что главным приоритетом является безопасность.
19 декабря 2018 г.