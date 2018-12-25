Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Компан
Главная победа уходящего года
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м

Аэропорт Сицилии работает в ограниченном режиме из-за извержения вулкана Этна

Сегодня, 16:33
1110
Цей матеріал також доступний українською

Фото: @carmengdeandres

На Сицилии проснулся вулкан Этна

Аэропорт Сицилии возобновил работу в ограниченном режиме из-за извержения вулкана Этна.

Как сообщает AP, аэропорт обслуживает по четыре рейса в час.

Отмечается, что полностью работу аэропорта планируют возобновить в течение дня.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Высота Этны составляет свыше трех тысяч метров. Она расположена в густонаселенном районе.

Теги:   Этна Аэропорт Сицилия Вулкан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 10:34

article_img
Секса больше нет. Работа и виртуальный мир вытесняют интимные отношения из жизни украинцев
События

Сегодня, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Сегодня, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться