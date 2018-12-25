Аэропорт Сицилии работает в ограниченном режиме из-за извержения вулкана Этна Сегодня, 16:33 1110 Цей матеріал також доступний українською Фото: @carmengdeandres На Сицилии проснулся вулкан Этна

Аэропорт Сицилии возобновил работу в ограниченном режиме из-за извержения вулкана Этна.

Как сообщает AP, аэропорт обслуживает по четыре рейса в час.

Отмечается, что полностью работу аэропорта планируют возобновить в течение дня.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Высота Этны составляет свыше трех тысяч метров. Она расположена в густонаселенном районе.