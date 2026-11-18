Мужчина с топором проник в аэропорт Шеннон в Ирландии и вывел из строя американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules стоимостью 60 млн долларов. Он перерезал гидравлические магистрали, разбил приборы в кабине пилотов и засыпал подшипники в топливные баки. За это ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на обвинительное заключение, обнародованное во вторник, 17 ноября, в федеральном суде Манхэттена.

48-летнего Дейти О’Коррейна обвиняют в повреждении имущества правительства США. По версии следствия, он перерезал гидравлические магистрали, разбил приборы в кабине пилотов и засыпал подшипники в топливные баки.

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Повреждённый самолёт Фото:

Как сообщает агентство AP, О’Коррейн в настоящее время не находится под стражей в США. Дата судебного заседания с его участием пока не назначена. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Американские прокуроры заявили, что самолёт C-130 Hercules Национальной гвардии США стоимостью 60 млн долларов, который направлялся на выполнение военного задания в другую страну, выведен из строя и больше не сможет летать.

По данным следствия, О’Коррейн, которого сторонники называют независимым пацифистом, был задержан ирландской полицией Garda сразу после нападения. Ему предъявили обвинения в умышленном повреждении имущества и незаконном проникновении.

В онлайн-сборе средств, организованном людьми, называющими себя друзьями О’Коррейна, утверждается, что он вывел самолёт из строя в знак протеста против войны США с Ираном и поддержки Израиля в войне в секторе Газа.

Американские прокуроры утверждают, что мужчина готовил нападение несколько месяцев. В частности, он искал в интернете информацию о конструкции C-130 — четырёхдвигательного турбовинтового самолёта, который в основном используется для перевозки оборудования и личного состава. Также он изучал координаты, которые могли помочь незаметно проникнуть на территорию аэропорта.

Кроме того, О’Коррейн оформил подписку на мобильное приложение для отслеживания авиарейсов в режиме реального времени и заказал капсулы с галлием — химическим элементом, способным вызывать коррозию стали и разрушать алюминий.

По версии следствия, он также пытался связаться с человеком, который ранее был причастен к незаконному проникновению на территорию аэропорта Шеннон.

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11 апреля примерно в 4:40 утра О’Коррейн незаконно проник на территорию аэропорта и попал в самолет C-130, который стоял на рулежной дорожке. Для этого он взломал запорный механизм задней двери экипажа.

Попав внутрь, мужчина использовал гамаки экипажа, чтобы закрыть окна самолета, оставив открытым только лобовое стекло кабины пилотов.

После этого он забаррикадировался внутри самолета, закрепив двери ремнями, кронштейнами и винтами. В направляющие дверей он поместил шариковые подшипники, смешанные с эпоксидной смолой, чтобы заблокировать их открывание и закрывание.

Глава нью-йоркского отделения ФБР Джеймс Барнакл заявил, что это не спонтанный акт вандализма.