В Мюнхене второй раз за сутки закрыли аэропорт из-за сообщения о дронах

Несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Вечером в пятницу в международном аэропорту Мюнхена временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы после неподтвержденных сообщений о появлении дронов. Это уже второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.

По информации администрации аэропорта, служба авиадиспетчерского контроля DFS ограничила полеты в качестве меры предосторожности и приостановила работу полос до дальнейшего уведомления.



Согласно данным сайта аэропорта, с 20:35 по местному времени по меньшей мере 10 рейсов были перенаправлены, а несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку. Сервис Flightradar24 также показывал задержки и отклонения маршрутов.

Как сообщает Reuters, капитан одного из рейсов в Лондон объяснил пассажирам, что полосы закрыты из-за «появления дронов в зоне взлета и посадки». В это время в небе патрулировали полицейские вертолеты.

В ночь на пятницу аэропорт уже останавливал работу на несколько часов из-за похожих инцидентов, в результате чего тысячи пассажиров остались заблокированными.

Проблема появления неизвестных дронов над европейскими странами в последние месяцы обостряется:

10 сентября Польша поднимала истребители для уничтожения российских дронов, вторгшихся в воздушное пространство страны.

13 сентября в северных регионах Румынии объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов.

Неизвестные беспилотники неоднократно фиксировали над Норвегией, Данией, Швецией и Германией.