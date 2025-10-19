Из-за неизвестных дронов закрывали мюнхенский аэропорт

В Германии был временно закрыт мюнхенский аэропрт из-за сообщения о неизвестных дронах.

Это произошло в ночь на 19 октября, сообщило AP. Около 22:00 по местному времени сотрудники службы безопасности и работники аэропорта рассказали о «подозрительных наблюдениях». Это продолжалось в течение примерно 30 минут, а затем произошло снова около 23:00.

В аэропорту отметили, что влияние на рейсы и пассажиров было незначительным. Три рейса перенаправили — два из них позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет отменили.

Федеральная полиция заявила, что не обнаружила в этом районе никаких дронов или подозрительных лиц.

Позже ночью 19 октября аэропорт снова открылся, а утром авиационное движение функционировало в обычном режиме.

Дроны влияют на работу аэропортов в Германии уже не впервые. 11 октября федеральная ассоциация немецких авиакомпаний (BDF) заявила, что о проблеме известно уже десять лет, и призвала политиков действовать решительно.