Аэропорт Лондона второй раз за неделю прекратил работу из-за дронов

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта.

"Только что поступило сообщение об обнаружении еще одного беспилотника, мы расследуем", - говорится в сообщении.

Позже в аэропорту заявили о возобновлении полетов. В сообщении указывается, что принятые в аэропорту "военные меры" необходимы были для того, чтобы удостовериться в безопасности аэродрома.

