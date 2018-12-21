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Аэропорт Лондона второй раз за неделю прекратил работу из-за дронов

Сегодня, 19:59
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Аэропорт не принимает рейсы

Фото: Gatwick Airport LGW via Twitter

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу в связи с новым обнаружением "предполагаемого беспилотного летательного аппарата".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление пресс-службы аэропорта.

"Только что поступило сообщение об обнаружении еще одного беспилотника, мы расследуем", - говорится в сообщении.

Позже в аэропорту заявили о возобновлении полетов. В сообщении указывается, что принятые в аэропорту "военные меры" необходимы были для того, чтобы удостовериться в безопасности аэродрома.

Напомним, что 20 декабря аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников.

Теги:   Аэропорт Беспилотник Великобритания

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