Аэропорт Гатвик объявил награду в £50 тысяч за информацию о людях, запустивших дроны Сегодня, 02:05 102 Цей матеріал також доступний українською Фото: news.sussex.police.uk За сведения о запустивших дроны в Гатвике заплатят 50 тысяч фунтов стерлингов

Британский аэропорт Гатвик объявил вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов за информацию о причастных к запуску дронов в воздушной гавани, говорится в сообщении полиции графства Сассекс.

Как отмечает полиция, желающие сообщить информацию должны обратиться в добровольную организацию Crimestoppers, данные будут переданы в аэропорт.

Полицейските также сообщили, что в воскресенье, 23 декабря, двое задержанных по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта, были освобождены без предъявления обвинений.

Полиция отказалась раскрывать личности задержанных.

"Важно помнить, что если кого-то задерживают с целью дальнейшего расследования, это не означает, что они виновны в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Стражи порядка продолжат расследование для установления ответственных за запуск беспилотников.

Также в полиции заявили, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен поврежденным в северной части Гатвика.

Напомним, аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву) из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе.

В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта". В то же время, в полиции не увидели в инциденте признаков терроризма.

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт возобновил работу после 32 часов простоя. Вылета ожидали около 120 тысяч пассажиров.