Аэропорт Гамбурга не работал почти сутки из-за отсутствия электричества

Аэропорт немецкого Гамбурга был вынужден прекратить работу из-за перебоев с электричеством.

Как сообщает DW, аэропорт оставался обесточенным с десяти утра воскресенья до шести утра понедельника.

Сбой в работе аэропорта задел почти 30 тысяч пассажиров.

Сейчас частично сложности в работе сохраняются, в частности, 10 из 214 вылетов и 23 из 214 прилетов были отменены.

В пресс-службе аэропорта отметили, что причину обесточивания до сих пор пытаются установить.

Накануне полиция перекрыла проходы в зону вылета. Авиапассажирам, которые имели билеты на этот день, рекомендовали оставаться дома. Те, кто приехал в аэропорт, возвращались домой или отправлялись в отели. Немецкое отделение Красного креста организовало возможность переночевать прямо в аэропорту для тех, кто не смог найти себе убежище. Гуманитарные работники сообщили, что около 90 человек переночевали в терминале.

Massive thank you to all the #RedCross volunteers who organised camp beds, blankets, butties & water in #hamburgairport tonight

You are all ???????????? pic.twitter.com/REdJmFW48j