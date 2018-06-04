04 июня 2018, понедельник

Аэропорт Гамбурга не работал почти сутки из-за отсутствия электричества

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Почти сотни пассажиров пришлось ночевать в аэропорту Гамбурга из-за обесточивания (иллюстративное фото)

Почти сотни пассажиров пришлось ночевать в аэропорту Гамбурга из-за обесточивания (иллюстративное фото)

Аэропорт немецкого Гамбурга был вынужден прекратить работу из-за перебоев с электричеством.

Как сообщает DW, аэропорт оставался обесточенным с десяти утра воскресенья до шести утра понедельника.

Сбой в работе аэропорта задел почти 30 тысяч пассажиров.

Сейчас частично сложности в работе сохраняются, в частности, 10 из 214 вылетов и 23 из 214 прилетов были отменены.

В пресс-службе аэропорта отметили, что причину обесточивания до сих пор пытаются установить.

Накануне полиция перекрыла проходы в зону вылета. Авиапассажирам, которые имели билеты на этот день, рекомендовали оставаться дома. Те, кто приехал в аэропорт, возвращались домой или отправлялись в отели. Немецкое отделение Красного креста организовало возможность переночевать прямо в аэропорту для тех, кто не смог найти себе убежище. Гуманитарные работники сообщили, что около 90 человек переночевали в терминале.

Аэропорт Гамбурга - пятый по величине в Германии. 2017 его пассажиропоток превысил 17 миллионов пассажиров. Ежедневно в аэропорту осуществляются в среднем 200 вылетов и посадок.

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