Аэропорт Берлин — Бранденбург 31 октября приостанавливал работу почти на два часа (Фото: Berlin Brandenburg Airport)

Представитель аэропорта сообщил медиа, что работа была остановлена почти на два часа, с 20:08 до 21:58 по местному времени.

Многие рейсы перенаправили в другие аэропорты — в Дрезден, Лейпциг, Гамбург и Ганновер. Также задерживались посадка и вылет самолетов в Базель, Осло и Барселону. Самолеты из Лондона, Стокгольма, Антальи и Хельсинки были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Работа была нарушена из-за дрона, который очевидец увидел возле аэропорта около 20:00. Экипаж патрульной машины подтвердил наличие дрона в небе, однако установить местонахождение пилота не удалось, говорится в сообщении DW.

31 октября также сообщалось, что аэропорт BER закрывали 29 октября из-за фиксации неизвестного дрона.

С сентября 2025 года страна-агрессор Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, Испании, Латвии, Франции, Германии и других стран. Европейские аэропорты систематически закрывают из-за угроз БпЛА.

Инфографика: NV

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

В октябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал членов ЕС сбивать беспилотники и самолеты, которые незаконно нарушают их воздушное пространство.