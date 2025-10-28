В Испании аэропорт приостанавливал работу из-за появления подозрительного дрона

Вечером 27 октября международный аэропорт Аликанте на юго-востоке Испании временно приостанавливал работу после того, как около 20:53 возле взлетно-посадочной полосы заметили неизвестный дрон.

Об этом 28 октября пишет DW.

Согласно протоколам безопасности, аэропорт закрылся почти на два часа, пока не убедились в отсутствии других беспилотников.

Десять рейсов были перенаправлены в аэропорты Валенсии, Мурсии, Пальмы-де-Майорки и Барселоны.

Гражданская гвардия и Национальная полиция начали расследование, пытаясь установить источник и оператора дрона. Для этого привлекли специалистов по выявлению беспилотников и использовали систему AeroScope, которая позволяет отслеживать и, при необходимости, нейтрализовать дроны в ограниченном воздушном пространстве.

После проверки и устранения угрозы аэропорт возобновил прием и отправку рейсов около 23:00 по местному времени.

Инфографика: NV

В воскресенье, 19 октября, в аэропорту Пальма-де-Майорка (Испания) зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего полеты временно приостановили на 35 минут. Из-за инцидента восемь рейсов перенаправили в другие аэропорты, после чего движение восстановили.

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Норвегии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.