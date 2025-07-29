— Уничтожено около семи тысяч физических и виртуальных серверов компании Аэрофлот, извлечены терабайты информации. Как вы оцениваете, что могло стать причиной такого пропущенного, что называется, взлома у россиян? Там уже писали, что они сидели на какой-то Windows XP или Windows 2003, потому что не апдейтили свои операционные системы. Что вы за этим видите?

Реклама

— Чрезвычайно приятно, наконец, говорить о голе, пропущенном не в наши ворота, а ворота соперника, поэтому с удовольствием объясню, что произошло. Произошел мега инцидент, возможно, инцидент года. Это уровень такой, как взлом реестров, это как взлом Дії, это как взлом M.E.Doc в свое время. То есть это эпохальное событие, которое точно будет запечатлено большими буквами в истории мировой кибербезопасности.

И это высококлассная, высокоуровневая операция, которая, я верю ребятам, этим командам, киберпартизанам и Silent Crow о том, что вполне могло это год занять. Во-первых, это огромная компания. Они говорят о семи тысячах только уничтоженных серверов, точнее информации на них — виртуальной и физической.