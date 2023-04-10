Российский Аэрофлот из-за санкций впервые отправил самолет на ремонт в Иран

10 апреля, 18:01
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Российский Аэрофлот из-за санкций отправил самолет на ремонт в Иран (иллюстративное фото) (Фото:АЭРОФЛОТ / Telegram)

Российский Аэрофлот из-за санкций отправил самолет на ремонт в Иран (иллюстративное фото) (Фото:АЭРОФЛОТ / Telegram)

Крупнейший российский авиаперевозчик Аэрофлот на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на ремонт в Иран.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к авиаперевозчику. Информацию подтвердил и представитель компании.

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Как сообщается, 5 апреля широкофюзеляжный лайнер Airbus A330−300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где воздушное судно обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.

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По словам источников РБК, возможность техобслуживания в ИранеАэрофлот обсуждал несколько месяцев.

«Ключевая задача отправки первого A330 на ремонт в Mahan Air — обслуживание стоек шасси самолета. Ранее для этих целей Аэрофлот использовал мощности других провайдеров, в частности гонконгской HAECO. Летом 2021 года перевозчик подписал новое долгосрочное соглашение по обслуживанию и капитальному ремонту компонентов самолетов с этой компанией», — отмечает РБК.

Международные санкции, принятые в ответ на полномасштабную войну России против Украины затронули, в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам.

Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания, в парке которой по состоянию на 1 апреля 2023 года было 178 самолетов производства Airbus и Boeing.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Иран Аэрофлот Санкции против России Самолеты Санкции Запада Российские самолеты Западные санкции Война России против Украины

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