«Гендиректор не менял пароль годами». Хакеры рассказали, как проникли в систему Аэрофлота и уничтожили ее

Одной из причин взлома IT-системы крупнейшей авиакомпании страны-агрессора России Аэрофлота стал неизменный с 2022 года пароль генерального директора Сергея Александровского.

Об этом Киберпартизаны Беларуси рассказали на своем сайте в понедельник, 28 июля.

Они отметили, что операция стала возможной благодаря тому, что в компании использовали старые версии Windows, а некоторые сотрудники пренебрегали безопасностью паролей.

Реклама

«Так, гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский не менял пароль аж с 2022 года», — сообщила хакерская группа.

В то же время Silent Crow сообщила, что во время операции была «полностью скомпрометирована и уничтожена» ИТ-инфраструктура Аэрофлота. Согласно заявлению хакеров, они в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании.

За это время им, в частности, удалось выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, получить доступ к компьютерам сотрудников, скопировать данные с серверов прослушки и систем наблюдения за персоналом.

По оценке Silent Crow, ущерб от операции является «стратегическим», а восстановление утраченных ИТ-инфраструктур потребует «возможно, десятки миллионов долларов». Хакеры пообещали в ближайшее время начать публиковать полученные данные.

Утром 28 июля компания Аэрофлот отменила 42 рейса из-за сбоя в работе информационных систем. В пресс-службе авиакомпании заявили об отмене рейсов из московского аэропорта Шереметьево, в частности, в Екатеринбург, Минск и Санкт-Петербург.

В то же время белорусские хакерские группы Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за атаку на Аэрофлот.

Как сообщает пропагандистское агентство ТАСС, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о хакерской атаке на Аэрофлот.

Песков сказал, что эти публикации выглядят «тревожно», но требуют уточнения.

Позже в Генпрокуратуре страны-агрессора подтвердили, что сбой в работе систем Аэрофлота является результатом хакерской атаки.