Во вторник, 29 июля, крупнейшая авиакомпания страны-агрессора России Аэрофлот отменила 22 рейса из московского Шереметьево и 31 рейс в направлении столицы.

Об этом со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс. Речь идет о собственных рейсах Аэрофлота и тех, что выполняются совместно с дочерней авиакомпанией Россия.

Пресс-служба Аэрофлота заявила, что до 10:00 утра по московскому времени компания провела «точечные отмены», после чего программа собственных рейсов компании стабилизировалась. Утверждается, что авиакомпания во вторник намерена выполнить 93% запланированных полетов из Москвы и обратно.

Утром 28 июля компания Аэрофлот отменила 42 рейса из-за сбоя в работе информационных систем. В пресс-службе авиакомпании заявили об отмене рейсов из московского аэропорта Шереметьево, в частности, в Екатеринбург, Минск и Санкт-Петербург.

К полудню 28 июля авиакомпания Аэрофлот сообщила, что отменила 49 пар авиарейсов, то есть туда-обратно, из Москвы в города России, а также в Ереван, Минск, Астану. Под отмену попали и рейсы авиакомпании Россия, которая входит в одну группу с Аэрофлотом. Кроме того, по меньшей мере восемь пар рейсов были задержаны.



В то же время белорусские хакерские группы Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за атаку на Аэрофлот.