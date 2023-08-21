Украинская разведка подтвердила атаку на аэродром стратегической авиации РФ Шайковка. Поврежден самолет 21 августа, 19:39 Андрей Юсов (Фото:t.me/DIUkraine)

В результате атаки дрона по российскому аэродрому Шайковка в Калужской области поврежден по меньшей мере один самолет.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Liga.net.

«По меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений», — подчеркнул Юсов.



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Он отметил, что люди, которые выполнили задание, работали в четкой координации с ГУР.



«Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно обратно», — подчеркнул представитель ГУР.



Юсов добавил, что ГУР продолжает выполнять задачи на территории страны-агрессора России.

Утром в понедельник, 21 августа, беспилотник атаковал аэродром страны-агрессора России в Калужской области.

Российский Telegram-канал Baza, сообщил, что дрон «упал на территории аэродрома» и повредил «неиспользуемый самолет». В то же время пропагандистский Telegram-канал Mash написал, что речь идет об аэродроме Шайковка, который атаковал переоснащенный «гражданский коптер».

Губернатор Калужской области страны-агрессора Владислав Шапша заявлял, что россияне «отбили атаку БПЛА» на территории Кировского района, а инфраструктура не пострадала.

Шайковка — один из аэродромов, где расположены самолеты дальней авиации Ту-22М3, которые страна-агрессор использует, чтобы атаковать Украину ракетами. Еще один такой аэродром — Сольцы в Новгородской области.

19 августа в минобороны РФ заявили, что около 10 утра неизвестные беспилотники атаковали аэродром Сольцы, их пытались сбить из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но россияне уверяют, что пожар оперативно потушили. В то же время минобороны страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.

Издание Moscow Times сообщило, что Украина могла впервые уничтожить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.