Беспилотник атаковал российский аэродром стратегической авиации Шайковка — СМИ 21 августа, 17:17 Российский Ту-22М3 (Фото:Минобороны РФ)

Беспилотник утром в понедельник, 21 августа, атаковал аэродром страны-агрессора России в Калужской области. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По информации канала, дрон «упал на территории аэродрома» и повредил «неиспользуемый самолет». Baza утверждает, что «пострадавших и других разрушений инфраструктуры нет».



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Пропагандистский Telegram-канал Mash пишет, что речь об аэродроме Шайковка, который атаковал переоснащенный «гражданский коптер». По версии канала, на месте падения дрона образовалась воронка и возник пожар.

Губернатор Калужской области страны-агрессора Владислав Шапша утром 21 августа заявлял, что россияне «отразили атаку БПЛА» на территории Кировского района, по его версии, инфраструктура не пострадала.

Шайковка — один из аэродромов, где находятся самолеты дальней авиации Ту-22М3, которые страна-агрессор использует, чтобы атаковать Украину ракетами. Еще один такой аэродром — Сольцы в Новгородской области.

19 августа в минобороны РФ заявили, что около 10 утра неизвестные беспилотники атаковали аэродром Сольцы, их пытались сбить из стрелкового оружия.

В результате атаки на территории аэродрома «возникло возгорание на стоянке самолетов», но россияне уверяют, что пожар оперативно потушили. В то же время минобороны страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.

Издание Moscow Times сообщило, что Украина могла впервые уничтожить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.