Эксперты оценили жалкие попытки оккупантов защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами — CNN

5 сентября, 20:09
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Спутниковый снимок бомбардировщика Ту-95 (Фото:Maxar Technologies)

Спутниковый снимок бомбардировщика Ту-95 (Фото:Maxar Technologies)

По мнению экспертов, российские оккупанты начали накрывать некоторые бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами, потому что хотят защитить их от ударов украинских дронов.

Об этом сообщает CNN.

3 сентября портал Милитарный со ссылкой на пост блогера Tatarigami_UA в Twitter сообщил, что на аэродроме Энгельс Саратовской области РФ российские оккупанты защищают стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.

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Издание не смогло независимо проверить, почему россияне разместили автомобильные шины на самолете, однако эксперты утверждают, что это может быть попыткой не только добавить еще один уровень защиты от украинских БПЛА, но и уменьшить видимость самолетов, особенно ночью.

Производитель беспилотников One Way Aerospace Франциско Серра-Мартинс, которые использовали Силы обороны Украины, отметил, что импровизированная «защита» может иметь ограниченный эффект с точки зрения уменьшения вреда.

«Это может уменьшить тепловую сигнатуру для открытых стратегических авиационных объектов, размещенных на перронах аэродрома, но их все равно можно будет увидеть под инфракрасными камерами», — отметил он.

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OSINT-консультант по исследованиям, который отслеживает самолеты и корабли, Стеффан Уоткинс сказал, что шины могут быть использованы, чтобы после взрыва в воздухе защитить самолеты от осколков, которые могут их повредить.

«Хотя это кажется довольно глупым, они, кажется, пытаются сделать все возможное, чтобы повысить защиту самолетов, которые иначе являются легкой мишенью. Сработает ли это, зависит от того, какая боеголовка находится на ракете/беспилотнике», — добавил он.

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Военный чиновник НАТО сообщил CNN, что Альянс видел новости о такой попытке защиты бомбардировщиков.

«Мы считаем, что (шины на самолетах — ред.) предназначены для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-то эффект», — сказал чиновник.

5 декабря 2022 года неустановленные беспилотники атаковали аэродром Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали повреждения по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95. После этого почти все боеспособные ракетоносцы переместили за Полярный круг, на базу Оленья, что увеличило время подлета к месту пуска ракет.

Российское издание Верстка сообщила, что Силы обороны и украинские спецслужбы смогли осуществить не менее девяти удачных атак по авиабазам страны-агрессора России, временно оккупированного Крыма и Беларуси, уничтожив или повредив не менее 24 самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Беспилотник БПЛА Ту-95 Бомбардировщики Дроны дроны-камикадзе

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