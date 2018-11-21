Адвокаты Трампа предоставили спецпрокурору Мюллеру ответы на вопросы по российскому делу

Юридическая команда президента США Дональда Трампа передала спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные показания по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в Штатах в 2016 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани.

Как говорится в сообщении, юристы Трампа отметили, что переданные ответы касаются тем, связанных с Россией, и только тех событий, которые происходили до того, как Трамп стал президентом.

Также уточняется, что не было никаких ответов на вопросы, связанные со временем пребывания Трампа на посту президента, а также на тему увольнения директора ФБР Джеймса Коми, якобы для того, чтобы помешать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

По словам адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, команда Мюллера заявила, что прочтет ответы Трампа, после чего вновь обратится к представителям президента в случае возникновения дополнительных вопросов.

Джулиани отказался уточнять количество вопросов Мюллера и содержание ответов Трампа, добавив, что они не содержат "ничего удивительного" и соответствуют публичным заявлениям президента.

Напомним, Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.