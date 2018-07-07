Адвокаты Трампа назвали условие добровольной явки президента на допрос к Мюллеру

Президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды президента с Россией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

По словам адвоката, Трамп может добровольно явиться на допрос при условии, что Мюллер сначала докажет, что у него есть основания подозревать президента в нарушении закона.

"Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность", - сообщил адвокат.

Трамп призвал спецпрокурора составить запрос и написать отчет по делу. При этом Джулиани уточнил, что адвокаты Трампа планируют написать свое собственное резюме по этому делу.

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Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.