Адвокат в деле Тимошенко признал вину в даче ложных показаний

Адвокат Алекс ван дер Цваан, который в 2012 году работал в юридической фирме, нанятой Украиной по делу экс-премьера Юлии Тимошенко, признал себя виновным в даче ложных показаний о связях с бывшим сотрудником избирательного штаба Дональда Трампа.

Как передает AP, он признал, что солгал специальному прокурору Роберту Мюллеру о его контактах с Риком Гейтсом. Гейтс является бывшим советником в избирательном штабе президента США Дональда Трампа и давним партнером бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта.

Обвинение против ван дер Цваана связано с расследованием деятельности Манафорта и Гейтса во время сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его Партией регионов. Речь не идет о расследовании спецпрокурора США возможного вмешательства России в выборы в США 2016 года.

Напомним, что в обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне говорится, что адвокат Алекс ван дер Цваан предоставил федеральным агентам США заведомо ложную информацию о его работе в расследовании дела Юлии Тимошенко.

Этот документ касался работы в 2012 году ван дер Цваана как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко. Фирма была нанята министром юстиции Украины Александром Лавриновичем, чтобы выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией.