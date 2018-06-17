17 июня 2018, воскресенье

Адвокат Трампа требует расследовать само расследование спецпрокурора Мюллера

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Действующий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани

Действующий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани

Бывший мэр Нью-Йорка, действующий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани требует само расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем сделать предметом расследования.

Об этом Джулиани рассказал в воскресенье в эфире CNN.

"Я считаю, что расследование Роберта Мюллера само должно стать предметом расследования - не из-за самого Мюллера, а ввиду сейчас уже почти незаконного и весьма неэтичного расследования российского следа", - заявил Джулиани.

По его словам, предлагаемое им расследование должно проводить министерство юстиции, а сам Мюллер и его команда не должны стать его предметом.

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