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Адвокат Трампа обвинил Коэна в патологической лжи

Сегодня, 00:06
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Джулиани негативно отозвался о своем предшественнике

Юрист команды президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн является патологическим лжецом.

Джулиана напомнил, что Коэн несколько раз менял свои показания, передает Fox News.

"Да, он лжец. Для вас новость то, что он постоянно врет? Он говорил, что был предан президенту Дональду Трампу. Это вранье. Он предан лишь себе", - заявил Джулиани.

Ранее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что нарушил закон по прямому приказу американского президента.

Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату Коэну

Перед этим Майкл Коэн сообщил, что врал в Конгрессе о переговорах Трампа о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower из-за опасений, что правда может навредить его клиенту. Согласно последним сведениям Коэна, переговоры еще продолжались, когда Трамп стал кандидатом в президенты.

Напомним, экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения.

 

Теги:   Майкл Коэн Рудольф Джулиани Дональд Трамп США

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