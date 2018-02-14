Адвокат Трампа заплатил $130 тысяч порноактрисе, заявлявшей об интимной связи с президентом

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Адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов

Адвокат Трампа заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов

Адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая заявила об интимной связи с Трампом.

В письменном заявлении адвоката говорится, что эти деньги "ни прямо, ни косвенно" ему компенсированы не были, сообщает DW.

Коэн также указал, что платеж Клиффорд был легальным и не был связан с предвыборной кампанией Трампа на президентских выборах в 2016 году.

О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил.

В середине января в американских СМИ появилась информация о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая якобы имела место в июле 2006 года.

В конце января СМИ сообщили, что в 2016 году Коэн заплатил ей за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов, однако сам адвокат отрицал этот факт.

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