Адвокат Трампа заплатил $130 тысяч порноактрисе, заявлявшей об интимной связи с президентом

Адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая заявила об интимной связи с Трампом.

В письменном заявлении адвоката говорится, что эти деньги "ни прямо, ни косвенно" ему компенсированы не были, сообщает DW.

Коэн также указал, что платеж Клиффорд был легальным и не был связан с предвыборной кампанией Трампа на президентских выборах в 2016 году.

О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил.

В середине января в американских СМИ появилась информация о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой Стефани Клиффорд, которая якобы имела место в июле 2006 года.

В конце января СМИ сообщили, что в 2016 году Коэн заплатил ей за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов, однако сам адвокат отрицал этот факт.