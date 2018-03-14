Адвокат Собчак: после выборов в России она подаст жалобу в Конституционный суд по делу о незаконной регистрации Путина

Российский адвокат Илья Новиков, который представляет интересы Ксении Собчак в деле об отмене регистрации кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщил о намерении Собчак подать до мая жалобу по данному делу в Конституционный суд страны.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

В качестве повода для жалобы будет использован тот факт, что Путин не был вызван на судебные слушания. Новиков подчеркнул, что 12 марта он уже подавал аналогичную жалобу в президиум Верховного суда РФ.

Он также отметил, что первый иск Ксении Собчак, который она подала в Верховный суд, был необходим для возможности жаловаться в Конституционный суд.

Напомним, что в прошлом месяце кандидат в президенты России от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак подала иск в Верховный суд страны с требованием отменить регистрацию другого кандидата - действующего главу РФ Владимира Путина.

Она считает, что Путин уже трижды занимал эту должность, поэтому не имеет права баллотироваться еще раз.

Адвокатом Собчак в этом деле выступил Илья Новиков, который ранее представлял интересы удерживавшейся в России Надежды Савченко.