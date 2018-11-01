Адмирал США рассказал об участии Украины в крупнейших учениях НАТО в Норвегии

Украина примет участие в командно-штабной фазе крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture, которые проходят в Норвегии.

Об этом сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, пишет Укринформ.

По словам адмирала, Украина будет участвовать в маневрах как страна-партнер.

"Эти командные обучения подготовят нас к квалификации Сил реагирования НАТО в 2019 году. Поэтому у нас есть развернутый штаб и все вовлеченные компоненты для этих учений, которые продлятся десять дней. Украина — часть этих учений, в которых примут участие штабные офицеры. Они сделают свой вклад и получат возможность все видеть и учиться с нами", - рассказал он.

Напомним, учения Trident Juncture 2018 стартовали 25 октября в Норвегии. Маневры продлятся до 7 ноября.

В учениях принимает участие 31 страна, среди которых члены Альянса и партнеры блока. К маневрам привлекли 50 тысяч военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники.

По легенде Trident Juncture, военные отрабатывают защиту от нападения условного противника.

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