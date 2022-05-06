«У нас нет информации». В Пентагоне не смогли подтвердить, что Украина подбила российский фрегат Адмирал Макаров

6 мая, 23:35
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Фрегат Адмирал Макаров (иллюстративное фото) (Фото:Думская)

Фрегат Адмирал Макаров (иллюстративное фото) (Фото:Думская)

Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США нет информации о подбитом российском фрегате Адмирал Макаров, который, по данным СМИ, уничтожили ВСУ.

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«Мы видели сообщения о втором корабле. В социальных сетях говорилось, что это российский фрегат. Мы наблюдаем за этим весь день и у нас нет информации, которая подтверждала бы эти сообщения», — сказал он во время брифинга.

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Кирби добавил, что США регулярно передают Украине информацию разведки, которая позволяла бы Украине лучше себя защищать. Он подчеркнул, что только Киев принимает решения о том, как будет использовать эту информацию.

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О подбитии российского фрегата Адмирал Макаров ранее сообщило издание Думская. По информации СМИ, фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный после удара из комплекса Нептун 5 мая, но пока остается на плаву.

Официального подтверждения этих данных пока не было. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не смог подтвердить подбитии российского фрегата. В Кремле информацию комментировать отказались.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Война в Украине Джон Кирби Фрегат Адмирал Макаров

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