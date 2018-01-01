Администрация спецпрокурора США предоставит рекомендации относительно приговора экс-помощнику Трампа по делу о связях с РФ Сегодня, 18:00 1 Цей матеріал також доступний українською Майкл Флинн может быть заключен не более чем на 5 лет

Администрация специального прокурора Роберта Мюллера предоставит рекомендации относительно приговора бывшему советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, Майклу Флинну, в четверг.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что это судебное разбирательство прольет свет на связи Флинна с Россией.

Флинн, который занимал пост в Белом доме только 24 дня, в декабре прошлого года признал себя виновным во лжи ФБР относительно контактов с РФ. Приговор ему будет вынесен 18 декабря в окружном суде округа Колумбия.

По закону, Флинн может быть заключен не более чем на 5 лет за ложь ФБР, а его соглашение со следствием предусматривает, что его могут посадить на срок до шести месяцев. Кроме того, он может попросить суд не назначать ему штраф. Однако, приговор может быть более жестким, если подтвердятся обвинения следствия, что Флинн нарушил соглашение, снова солгав ФБР.

Флинн был вынужден уйти в отставку после того как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса касательно своих разговоров с тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком.

Пойдя на сделку со следствием, он признал, что солгал ФБР о разговорах с Кисляком, которые имели место за несколько недель до того как Трамп вступил в должность.

Следствие заявило, что они обсуждали антироссийские санкции и Флинн попросил Кисляка отсрочить голосование в ООН, которое считалось неблагоприятным для Израиля.