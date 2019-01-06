Администрации Трампа остановили автоматическое повышение зарплаты Сегодня, 07:42 130 Цей матеріал також доступний українською Ранее чиновники Трампа должны были получить на $10 тыс больше

Государственное управление кадрами США издало приказ государственным учреждениям об остановке запланированных автоматических повышений заработной платы министрам Администрации президента США Дональда Трампа и вице-президенту Майку Пенсу.

Об этом сообщила журналист издания The Washington Post Лиза Рейн в Twitter.

Late breaking news from @USOPM following our story on pay raises for top Trump political appointees: Memo from acting director Margaret Weichert directs agencies to stand down on enacting the raises until Congress acts. Prudent action taken only after the raises were made public 5 января 2019 г.

"После нашей статьи о повышении заработной платы назначенцам Трампа, руководитель Государственного управления кадрами США обнародовала докладную записку, которой приказала правительственным агентствам не выполнять запланированное повышение пока Конгресс не примет решение. Это ответственное решение принято только после того, как о повышении сообщили общественности", - написала Рейн.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что несмотря на ограничения на повышение платы чиновникам, чиновники Администрации Трампа должны были получить автоматическое повышение годовой заработной платы в размере 10 тысяч долларов. Причиной этого стало непринятие вовремя закона о финансировании правительства США, а ограничения заложены в предыдущем утратили силу.

Новая глава комитета по ассигнованиям палаты представителей Ната. М. Лоуи в этом контексте заявила: "В то время, когда больше 800 тысяч федеральных служащих не получают зарплату, совсем возмутительно, что администрация Трампа даже допускает мысль о том, чтобы воспользоваться преимуществом закрытия, чтобы выдать огромные повышение вице-президенту и его политическим назначенцам "

Напомним, в пятницу, 4 января, палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта, касающиеся финансирования федерального правительства: один из проектов предусматривает выделение средств Министерству внутренней безопасности до 8 февраля, а другой - предоставление средств другим американским ведомствам до 30 сентября.

Главной причиной разногласий между партиями стало финансирование работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом 5 млрд долларов на эти цели не предусматривались.

Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег.