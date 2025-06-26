Белый дом рекомендовал прекратить финансирование расследования военных преступлений РФ в Украине — Reuters

26 июня, 22:16
Белый дом (Фото: Matt H. Wade/Wikipedia)

Белый дом рекомендовал прекратить бюджетное финансирование почти 20 программ, занимающихся расследованиями военных преступлений в разных странах мира, в том числе и в войне России против Украины.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы американской администрации и два информированных источника.

В случае реализации предложения сокращения могут коснуться программ, связанных с расследованиями военных преступлений в Мьянме, Сирии, Украине, Ираке, Непале, Шри-Ланке и Гамбии.

В частности, речь идет об инициативе Global Rights Compliance, которая занимается сбором доказательств преступлений против человечности на всей территории Украины.

Еще одна программа — Legal Action Network, юридическая платформа, которая оказывает поддержку украинским инициативам по преследованию российских подозреваемых в военных преступлениях.

Хотя рекомендация Административно-бюджетного управления Белого дома еще не является окончательной, она содержит жесткие критерии для обоснования необходимости сохранения отдельных программ. Государственный департамент пока имеет возможность подать апелляцию.

По данным источников Reuters, госсекретарь США Марко Рубио может поддержать сохранение ключевых инициатив, связанных с помощью Украине в привлечении виновных в военных преступлениях к ответственности.

В апреле газета The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа активно работала над тем, чтобы отменить инициативы, направленные на привлечение России, ее руководства и союзников к ответственности за военные преступления в Украине.

Отмечалось, что с момента прихода к власти администрация Трампа вышла из созданной ЕС международной группы, которая имела целью наказание Москвы за нарушение международного права во время вторжения в Украину.

Белый дом также сократил работу Группы по ответственности за военные преступления при Министерстве юстиции и ликвидировал программу по конфискации активов российских олигархов, попавших под санкции, добавила газета.

Кроме того, по данным WP, администрация Трампа перестала финансировать инициативу, которая документировала военные преступления России, включая детали массовой депортации украинских детей.

