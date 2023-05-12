США по всему миру ищут российских шпионов «высокого уровня», чтобы обменять их на арестованных в РФ американцев — CNN 12 мая, 07:36 Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Администрация президента США Джо Байдена ищет предложения, которые могли бы побудить Россию освободить двух незаконно задержанных американцев — журналиста WSJ Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на три источника.



По словам нынешних и бывших американских чиновников, у Вашингтона сейчас нет под стражей «российских шпионов высокого уровня» и он вынужден обращаться для поиска к союзникам. Хотя США удерживают многих российских киберпреступников, РФ не будет обменивать их на американцев, обвиненных в шпионаже, говорят чиновники, ранее участвовавшие в переговорах с Москвой.

Видео дня

Белый дом пытается выяснить, готовы ли другие страны провести обмен в рамках большего пакета обмена заключенными, и хочет увидеть, какие «творческие предложения» могут заинтересовать Москву.

Среди таких стран — Бразилия, Норвегия, Германия, а также страны бывшего СССР. Например, Берлин удерживает экс-полковника внутренней разведки РФ Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в столице ФРГ. Он в «топ-списке» пожеланий на обмен РФ и его экстрадиция «больше всего интересует» Россию.

Также чиновники Соединенных Штатов опрашивают союзников, которые не удерживают россиян под стражей, чтобы узнать, что может побуждать Москву освободить американских заключенных.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассказали, что, среди прочего, Белый дом изучает возможность «ограниченного» ослабления санкций против органов, причастных к задержанию американцев, пишет CNN. В частности, речь идет о ФСБ. Когда ограничения вводили, то представители администрации Байдена говорили, что их можно будет снять, если заключенных отпустят.

Однако и нынешние, и бывшие чиновники признают: одного ослабления этих санкций — особенно потому, что ФСБ уже подпадает под санкции других органов власти — будет недостаточно и вряд ли повлияет на россияне.

Американца Пола Уилана ФСБ задержала в России по подозрению в «шпионаже» в декабре 2019 года. В 2020-м его осудили на 16 лет колонии, он называет дело против себя сфабрикованным.

Лефортовский суд Москвы 30 марта 2023 года арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он собирал данные об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

США считают Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени.

