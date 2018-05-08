Adidas удалила со своего сайта фото одежды с символикой СССР

Теперь в поиске на сайте компании товары с надписью СССР не отображаются

Компания Adidas удалила со своего сайта колекцию спортивной одежды, посвященную СССР.

Поисковые запросы по сайту компании больше не выдают продукцию с изображением герба Советского Союза и надписями USSR, одежда с современной российской символикой осталась.

Ранее Украинский институт национальной памяти предупредил компанию Adidas-Украина об ответственности за продажу в Украине спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR.

Напомним, немецкая компания Аdidas выпустила к Чемпионату мира по футболу, который должен пройти в 2018 России, новую линейку одежды, посвященную СССР.

На всей территории Украины запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных советских республик или их фрагментов, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Нарушение этого запрета наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, а те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.