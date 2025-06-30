17-летний Адам Кадыров на своей свадьбе засветился за рулем лимитированного Mercedes-Benz и в часах с бриллиантами

Адам Кадыров на собственной свадьбе показался с часами, стоимостью от 2 млн долларов (Фото: Осторожно, новости / Telegram)

Сын чеченского диктатора Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров на свою свадьбу надел часы с бриллиантами Jacob & Co. Billionaire Ashoka. Их стоимость варьируется от 2 млн долларов до 27,7 млн долларов.

Об этом пишет российский Telegram-канал Осторожно, новости в понедельник, 30 июня.

Кроме этого, в Сети появилось видео, на котором, Кадыров-младший сидит в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s и стреляет из пистолета Стечкина, пишет The Insider.

Как выяснил проект All Exclusive, Адам Кадыров ездит на Agave Green. Приблизительное количество выпущенных таких авто может составлять 150.

В материале говорится, что автомобиль был представлен в апреле 2025 года, а его цена в Германии составляет почти $190 тысяч.

Кроме того, этот бренд авто входит в список тех, которые запрещено экспортировать в Россию. ЕС ввел соответствующие санкции с марта 2022 года.

Издание пишет, что «элитные авто», которые находятся под запретом, ввозят через третьи страны, а именно через Казахстан, Армению, Кыргызстан, Турцию, Беларусь и Грузию.

По данным All Exclusive, в Подмосковье до сих пор функционирует завод Mercedes-Benz, на котором можно заказать автомобиль, несмотря на формальный выход компании из России.

Поставка осуществляется через Казахстан или Китай, откуда авто может быть ввезено в РФ и передано покупателю.

27 июня старшая дочь Кадырова Айшат сообщила, что 17-летний Адам Кадыров женится, не уточнив подробности. Свадьба, по ее словам, должна была пройти в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юре.

Фото: Инстаграм Айшат Кадыровой / novayagazeta.eu

Новая газета Европа писала со ссылкой на источники, что приглашения на свадьбу получили высокопоставленные люди из стран Ближнего Востока, а подготовка к церемонии началась несколько месяцев назад.

Еще летом 2024 года издание писало, что тогда 16-летний Адам Кадыров заключил исламский брак с дочерью сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

По информации Новой газеты Европа, именно Адам Кадыров должен стать преемником диктатора, который страдает от болезни с высокой смертностью — некроза поджелудочной железы. В мае Адам получил уже шестую должность, став «секретарем Совета безопасности Чечни».

Позже Агентство сообщило, что на свадьбу Адама Кадырова в конце июня приехали два вице-премьера, четыре посла (Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана), губернаторы и бывший генпрокурор.