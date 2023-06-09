Компания Acer продолжает поставлять оборудование в РФ, несмотря на заявление о приостановлении деятельности — Reuters 9 июня, 08:35 Acer продолжает поставлять оборудование в РФ (Фото:Unsplash)

Тайваньская компания Acer поставила в Россию компьютерное оборудование на сумму более 70,4 млн долл в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Поставки продолжились уже после того, как в Acer заявили о приостановке бизнеса на территории России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни.

Согласно данным Reuters, оборудование, произведенное Acer, поставлялось в Россию через дочернюю компанию Acer Sales International SA, которая полностью принадлежит Acer и зарегистрирована в Швейцарии, и отправлялось через ряд служб доставки по заказу этой дочерней компании.

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Поскольку поставки происходили за пределами Тайваня, они не нарушали введенных им санкций против России.

Отвечая на вопрос об экспорте в Россию через швейцарскую дочернюю компанию, в Acer ответили, что строго придерживаются примененных международных санкций в отношении экспорта в Россию и добавили, что дочерняя компания «не поставляла никаких ноутбуков или настольных компьютеров в Россию с 8 апреля прошлого года», но поставляла «ограниченное количество дисплеев и аксессуаров на российский рынок для гражданского ежедневного использования, обеспечивая соблюдение международных санкций».

По информации Reuters, анонимный источник, знакомый с деталями поставок, сообщил, что продукция Acer, включая мониторы ПК и ноутбуки, продолжала поставляться в Россию после апреля 2022 года.

Санкции, введенные Швейцарией, позволяли экспортировать портативные компьютеры и их компоненты в Россию до 16 декабря 2022 года. После этой даты поставки товаров компанией Acer в Россию из Швейцарии не осуществлялись.

В компании сообщили, что, возможно, импортеры в России закупали устройства Acer из третьих стран.

Российский филиал Acer в ответ на вопросы, отправленные по электронной почте, сказал, что ничего не изменилось после заявления от апреля 2022 года.

8 апреля 2022 года компания Acer заявила о приостановке бизнеса в России «в связи с последними событиями».

2 июня 2023 года власти РФ заявили о подготовке запрета на ввоз в страну более 20 брендов компьютеров, в частности, брендов Acer, IBM и Dell.

