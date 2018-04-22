"Абсолютная защита" от кибератак невозможна – глава кибербезопасности Великобритании

Глава британского Национального центра по кибербезопасности Киаран Мартин заявил о невозможности "абсолютной защиты" от вероятных кибератак. Об этом сообщает DW со ссылкой на колонку главы NCSC для The Telegraph.

Руководитель центра кибербезопасности считает, что Великая Британия непременно столкнется с серьезной кибератакой, однако ее возможное время остается неизвестным.

По словам Мартина, "абсолютная защита" от подобных атак не является ни возможной, ни целесообразной. Главная задача ведомства заключается в обеспечении устойчивости тех систем, нарушение функционирования которых сильнее всего отразится на образе жизни.

По мнению главы центра, национальным приоритетом являются защита от кибератак критически важных объектов инфраструктуры и сервиса на всех уровнях и ответ на растущую проблему мировой киберпреступности.

Ранее сообщалось, что США и Великобритании впервые сделали совместное техническое заявление о кибератаке, предпринятой правительством России.

Целью этих атак явились государственные и коммерческие телеком, IT-организации, интернет-провайдеры, обеспечивающие элементы критической государственной инфраструктуры.