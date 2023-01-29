«За $1 млрд можно заказать диктатора». Абрамович помог создать Путина и рассчитывает его пережить — интервью NV c Иваном Преображенским 29 января, 12:50 Эксклюзив NV Иван Преображенский, российский политолог (Фото:DR)

Российский олигарх Роман Абрамович остается посредником между Украиной и Россией, но украинские, американские и европейские официальные лица больше не ожидают, что он «может сыграть ключевую роль в посредничестве в диалоге во время войны».

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политолог Иван Преображенский в интервью Radio NV объяснил, почему олигарх до сих пор имеет контакт с диктатором Владимиром Путиным, который ограничил круг своего общения, а также рассказал о том, способен ли российский бизнес собрать $1млрд, чтобы «заказать» главу Кремля.

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— В The Wall Street Journal написали о том, что роль бизнесмена Романа Абрамовича теперь сводится к тому, что он лично доводит до Путина позицию Киева, а точку зрения Кремля — до Украины. Для нас Роман Абрамович остается фигурой загадочной. Вы наверняка эту загадку разгадали. Мы понимаем, что он один из немногих олигархов 1990-ых, который выжил. Как он выжил? Какие его отношения с Путиным?

— Роман Абрамович по сути дела один из создателей Владимира Путина. Это принципиально важно.

И если более известный за пределами России тот же Борис Березовский с Путиным потом не смог ужиться, начал с ним бороться за власть, вынужден был уехать из страны, в конце концов умер при странных обстоятельствах в Великобритании, якобы покаявшись перед Путиным, но с большой вероятностью смерть эта могла иметь насильственный характер; то у Романа Абрамовича никаких проблем в РФ серьезных не возникало.

Роман Абрамович — член так называемой семьи Бориса Ельцина, предыдущего президента РФ, приближенный Татьяной Дьяченко, ее мужа Валентина Юмашева, бывшего главы президентской администрации. То есть, тех самых людей, которые видя, что Кремль еще при Ельцине, больном и старом президенте в очень сложном положении, теряет власть, начали вытаскивать потенциальных преемников одного за другим. И в конце концов вытащили Владимира Путина, к сожалению, который плотно сел на все посты и в итоге удержал власть.

Роман Абрамович был теснейшим образом вписан в неофициальные контакты тогда на всех уровнях. Это был человек, который, как сейчас Евгений Пригожин, кормил шашлыками президентскую семью у себя на даче, условно говоря. Человек, сделавший бизнес, как младший партнер того же Березовского и еще некоторых бизнесменов, а в итоге превратившийся в одного из крупнейших бизнесменов. Помогавший Кремлю захватывать телевидение, отбирать его у Березовского, чему была посвящена эпохальная совершенно судебная история в лондонском суде.

Оттуда, например, в английский язык вошло слово «крышевать» и многие другие, ставшие неожиданностью для западных партнеров. Там раскрылось очень много подробностей того, как Роман Абрамович по заказу Кремля отжимал тот или иной бизнес у нелояльных бизнесменов, у бывших нелояльных коллег, что называется, по олигархическому цеху.

То есть, это человек, пришедший во власть до Путина, помогавший создать Путина, ужившийся с Путиным, договорившийся с Путиным о том, что он сможет большую часть капиталов вывезти из России, что тоже мало кому удавалось, и сумевший большую часть из России вывезти. И при этом человек, который очевидно рассчитывает Путина пережить. В смысле во власти.

Соответственно, скорее всего, это главная мотивация, по которой он действительно активно стал стараться встрять в переговоры каким-либо образом, помимо, естественно, сохранения его собственности за пределами России, которая попала под санкции.

— Каким образом Абрамовичу удалось договориться? Как ему удалось не стать этим опальным олигархом? Его называли доверенным лицом Ельцина. Более того, говорили о том, что он финансировал президентскую кампанию 1996 года, как раз ту «голосуй или проиграешь» против коммунистической партии. Понимаете ли вы, как такой фигуре, крупному бизнесмену удалось удержаться?