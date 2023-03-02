«Где хваленая антидроновая борьба?» Беларусские партизаны опубликовали видео с дрона на аэродроме Мачулищи

2 марта, 16:48
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Дрон смог беспрепятственно сесть на «тарелку» российского военного самолета А-50 (Фото:скриншот видео / BYPOL — объединение силовиков Беларуси / YouTube)

Дрон смог беспрепятственно сесть на «тарелку» российского военного самолета А-50 (Фото:скриншот видео / BYPOL — объединение силовиков Беларуси / YouTube)

Беларусская оппозиционная инициатива BYPOL опубликовала видео аэроразведки на военном аэродроме Мачулищи.

В Telegram-канале BYPOL сообщается, что беларусские партизаны вели аэрораведку в течение двух недель с помощью гражданских дронов, купленных в магазине. Во время одной из таких операций дрон залетел на охраняемую территорию аэродрома, подлетел к российскому самолету А-50У и сел на его радиолокационную станцию — «тарелку».

Видео дня

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«Ну и как себя проявили хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых затрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден — никак», — прокомментировали в оппозиции.

https://www.youtube.com/embed/-SoqX8YRJb4

В воскресенье, 26 февраля, на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

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Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва на аэродроме в Беларуси задержали по меньшей мере шесть человек.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн 2 марта сообщила, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

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В BYPOL заявили, что у самолета могут быть повреждены трехкоординатная радиолокационная станция (локатор) и повреждения в районе в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части. По словам инициативы, атаку провели с помощью двух дронов, которые несли по 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте и поражающий элемент — металлические шары.

Единственный возможный признак повреждения самолета на спутниковых снимках — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.

https://www.youtube.com/embed/mKJFb95Ofxk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Партизаны Российские самолеты Аэроразведка Дроны Война России против Украины А-50

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