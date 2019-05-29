«А ты молишься за президента?» Как главного старца РПЦ просили поддержать Путина и повлиять на Януковича Сегодня, 15:55 Сюжет Цей матеріал також доступний українською starets_ilij_nozdrin via Instagram Старец Илий (слева) и Владимир Путин starets_ilij_nozdrin via Instagram

В России вышло большое расследование о связях госчиновников и первых лиц страны с влиятельными православными старцами, которых привлекают к решению политических задач.

Материал подготовило независимое интернет-издание Проект, объединяющее журналистов-расследователей и репортеров. В нем авторы рассказывают о том, кого из духовных лидеров навещает президент РФ Владимир Путин и почему темой подобных встреч нередко бывают события в Украине.



«Российское руководство, как в старину, увлечено общением с православными старцами. Главным считают старца Илия (Ноздрина), духовника патриарха. Власть имущие ждут от него не только исцеления и предсказания будущего, но и реальной помощи в поддержании рейтинга Владимира Путина», — пишут журналисты Проекта.

НВ выбрало самые интересные факты, которые мы узнали из этого расследования.

Кто такой старец Илий

Последние 10 лет — личный духовник патриарха РПЦ Кирилла, своего сокурсника по Ленинградской духовной академии.

Сейчас 87-летний Илий (в миру — Алексей Ноздрин) считается наиболее известным и влиятельным среди православных старцев в России. Имеет титул схиархимандрит, слывет провидцем.

Живет в подмосковном Переделкино на территории подворья патриарха Кирилла, куда к нему регулярно выстраиваются очереди мирян и приезжают влиятельные госчиновники РФ.

«У старца есть охранник, возят схиархимандрита на автомобиле Land Rover, но „ему самому ничего не нужно“, — цитирует Проект работника подворья. — По его словам, для встреч с высокопоставленными посетителями у старца в Переделкино есть несколько приватных помещений».

У старца есть охранник, возят его на автомобиле Land Rover

До этого Илий был духовником в мужском монастыре Оптина пустынь (Калужская область РФ). Приехал туда в коне 80-х из эмиграции — предыдущие полтора десятилетия Илий провел в Греции на Афоне. В советское время был известен своей критикой власти и государственной системы.

Зачем к нему ездят российские чиновники и Путин

Авторы расследования называют целый ряд известных российских политиков, которые в разные годы приезжали к Илию либо общались с ним. Цели таких встреч самые разные — от консультаций о здоровье и политическом будущем до просьб к старцу использовать свое влияние в поддержку власти.

«В Оптиной пустыни считается, что он когда-то исповедовал и Путина, и Медведева», — рассказал журналистам на условиях анонимности один из местных священников.

В монастыре Оптина пустынь считается, что он когда-то исповедовал и Путина, и Медведева

Кроме того, среди политических «знакомцев» Илия — ближайшее окружение премьера Дмитрия Медведева, включая его супругу Светлану и бывшего первого вице-премьера, а теперь главу ВЭБа Игоря Шувалова, пишет Проект.

Ездят к старцу также региональные руководители: экс-губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко и калужский руководитель Анатолий Артамонов, глава Брянской области Александр Богомаз, и.о. губернатора Петербурга Александр Беглов, замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский.

Часто бывают в гостях у Илия и российские силовики. «Постоянный гость Илия как-то услышал разговор помощников старца: якобы за одну страстную неделю приезжали 40 генералов», — отмечают авторы расследования.

Патриарх Кирилл и его личный духовник Илий:

Им также удалось выяснить, что старца активно привлекали к подержанию имиджа Владимира Путина и российской власти в глазах верующих. Несколько лет назад Илий стал «незаменимым помощником на выборах», подтвердил Проекту действующий сотрудник кремлевской администрации.

Как человек, часто разъезжающий по регионам, он мог также передавать священнослужителям на местах просьбы власти о поддержке на выборах.

Подобные переговоры со старцем вели, в частности, экс-глава администрации Сергей Иванов (сейчас — спецпредставитель президента) и его бывший первый заместитель Вячеслав Володин (сейчас — спикер Госдумы).

Митинги оппозиции он называл « безобразием» и «кучкой негодных»

«

Даже когда приходишь к нему на личный разговор, он часто спрашивает: „А ты молишься за президента?“» — рассказал об Илие Проекту один из священников Оптиной пустыни.

Старец неоднократно поддерживал риторику российской власти в своих публичных заявлениях. Митинги оппозиции он называл «безобразием» и «кучкой негодных», а оппонентов Путина — «шавками». Незадолго до дня выборов он сказал верующим в Свято-Екатерининском кафедральный собор Краснодара, что нужно сделать правильный выбор, «чтобы к власти вновь не пришли атеисты».

В день инаугурации Путина 7 мая 2018 года Илий вместе с патриархом Кириллом присутствовал на благодарственном молебне в Благовещенском соборе.

Российский президент «тоже в чадах Илия», пишет Проект. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что они созваниваются и «встречались несколько раз». Так, в 2017 году Путин звонил поздравить старца с 85-летием, а тот, в свою очередь, год спустя поздравил президента.

Поздравление Путина в репортаже орловского телевидения (с 5-й минуты):

С духовниками лидер РФ консультировался и раньше. Так, в 2011 году, когда Путин принимал решение о возвращении на пост президента, он советовался с духовенством Валаамского монастыря, рассказал журналистам собеседник в одной из силовых структур.

Что связывает Илия и Украину

В 2013 году из президентской администрации к старцу Илию отрядили целую делегацию о главе с советником Путина Сергем Глазьевым.

Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев

Как пишет Проект, в российском руководстве тогда «были озабочены» планами Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, и Москва искала способы повлиять на украинского президента.

«Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом», — рассказал расследователям священнослужитель из Оптиной пустыни.

Однако от предложения Глазьева Илий «вежливо отказался». «Может, уже что-то понимал про Украину», — цитирует своего собеседника Проект.

Главный старец РПЦ знаком с представителями украинского бизнеса, отмечает Проект. Илий опекает православную школу Плесково в Подмосковье — именно в ее стенах он получил поздравительный звонок от Путина в день 85-летия.

Учредитель школы этой школы — благотворительный фонд Благо, председателем которого является донецкий бизнесмен и бывший угольный магнат Виктор Нусенкис, владевший Донецким металлургическим заводом.

При этом в своих публичных заявлениях, высказываясь об Украине, Илий повторяет клише российских пропагандистских СМИ. К примеру, так он комментировал события на Болотной площади в 2012 году: «Деяния недругов нашей страны привлекают из бездны темные силы, тем самым создают, провоцируют хаос, который более опасен, чем период так называемой украинской „оранжевой революции“».