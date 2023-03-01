В BYPOL рассказали подробности атаки на аэродром Мачулищи и оценили повреждения самолета А-50 1 марта, 19:50 Спутниковый снимок аэродрома Мачулищи, 28 февраля (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российский самолет А-50У на военном аэродроме в беларусских Мачулищах был поврежден с помощью дронов DJI, которые превратили в дроны-камикадзе. Об этом сообщает инициатива BYPOL в Telegram-канале в среду, 1 марта.

В BYPOL заявили, что самолет подорвали с помощью двух дронов, каждый из которых нест 200 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Как поражающий элемент использовались металлические шары — около 200 в каждом дроне.



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Инициатива также сообщила, что, судя по спутниковым снимкам с аэродрома, у самолета повреждения в двух местах:

поврежден ключевой элемент — трехкоординатная радиолокационная станция, локатор;

есть повреждения в районе обтекателя антенны спутниковой радиолинии в передней части, возле носового отсека.

BYPOL также предполагает, что стальные шарики во время взрыва могли повредить и оплавить провода, которые тянутся вдоль корпуса под обшивкой.

«Поражающие элементы в ходе взрыва должны были проникнуть на достаточно большую глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку и СВЧ оборудование — РЛС и станцию спутниковой связи, размещаемых, как правило, вблизи антенн во избежание больших потерь энергии в СВЧ волноводах», — сказано в сообщении.

Также в разрушенные места могли попасть средства пожаротушения, что в будущем может вызвать выход из строя самой радиолокационной системы.

Ранее в Сети появился спутниковый снимок аэродрома Мачулищи после предполагаемого взрыва. Журналист Схем Кирилл Овсяный сообщал, что единственный возможный признак повреждения самолета — следы темных пятен на антенне РЛС самолета и более темное правое крыло.

Инфографика: Kyrylo Ovsianyi / Twitter

В воскресенье, 26 февраля, на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.

После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва на аэродроме в Беларуси задержали по меньшей мере шесть человек.

