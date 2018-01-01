91 год борьбы. Самые важные слова и факты жизни правозащитницы Людмилы Алексеевой Сегодня, 12:14 61 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Людмила Алексеева была лауреатом множества международных правозащитных наград

8 декабря на 92-м году жизни умерла Людмила Алексеева - российская правозащитница, историк, диссидент и общественный деятель.

Знаковая личность для советской и постсоветской России, она была удостоена множества международных наград за свою правозащитную деятельность. Среди них – французский орден Почётного легиона (2007), немецкий орден За заслуги перед Федеративной Республикой Германия (2009), премия Европарламента За свободу мысли имени Андрея Сахарова (2009), премия Вацлава Гавела, вручаемая ПАСЕ (2015).

НВ рассказывает о долгом жизненном пути Людмилы Алексеевой в наиболее важных фактах ее биографии и самых ярких цитатах.

Стала свидетелем репрессий еще в детские годы

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года на территории нынешней Украины - в Евпатории. Однако ее родители работали в Москве (мать – преподаватель-математик и научный сотрудник в Институте математики Академии наук СССР; отец – сотрудник Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Центросоюза).

В 1937-м, когда мне было десять лет, из нашего дома в Москве начали исчезать люди

В Москве семья с 1937-го года жила в коммуналке вместе с другими коллегами отца. Это был пик сталинских репрессий, и около трех десятков квартир в их доме внезапно сменили жильцов. "В 1937-м, когда мне было десять лет, из нашего дома в Москве начали исчезать люди. Я не видела в этом ничего особенного и не задавала вопросов. Я не знала другой жизни", - вспоминала она позже.

Всего, согласно мемуарам самой Алексеевой, 297 сослуживцев ее отца из Центросоюза были отправлены в лагеря или уничтожены. Сам он попал под следствие, но избежал репрессий.

Пыталась уйти на войну медсестрой в 14 лет

Когда в 1941 году ее отец ушел на фронт, Людмилу Алексееву вместе с другими детьми сотрудников Института математики эвакуировали в Казахстан. 14-летняя девушка окончила курсы подготовки медицинских сестер, намереваясь также пойти на фронт добровольцем, но из-за возраста ей отказали.

Алексеева вернулись в Москву вместе с матерью весной 1943 года. Она снова просила направить ее на фронт или на оборонное предприятие. Будущую правозащитницу направили на строительство станции метро Сталинская (сегодня Семеновская) – в частности, она таскала вагонетки с породой из туннеля. В 1945 году Людмила Алексеева поступила на первый курс исторического факультета МГУ, выбрав кафедру археологии — наименее идеологизированную область исторической науки.

Отказалась от научной карьеры из-за своих взглядов

С самого начала учебы в университете Алексеева прекрасно отдавала себе отчет в том, насколько резким был контраст между декларациями официальной идеологии и реальной жизнью вокруг.

Алексеева была историком по образованию / Фото ЕРА

Она окончила исторический факультет МГУ в 1950-м, однако продолжать научную карьеру и защищать диссертацию кандидата исторических наук по истории КПСС отказалась. Смерть Сталина в 1953-м стала для Алексеевой определенным "идеологическим" рубежом, после которого она все больше и больше отдалялась от мировоззренческих догматов СССР.

В последующие десятилетия жизни в СССР она преподавала историю в ремесленном училище в Москве, работала научным редактором в отделе археологии и этнографии издательства Наука, а также научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам АН СССР.

Была одним из основателей диссидентского движения в СССР

Начиная с 1960-х квартира Алексеевой стала местом встреч диссидентов и московской интеллигенции. Здесь же удавалось организовывать интервью для западных репортеров, а также изготавливать и хранить самиздат.

Она оказывала правовую и организационную помощь советским политзаключенным, навещала их в лагерях и ссылках. В 1968-1972 годах Алексеева распространяла самиздат и работала одной из машинисток Хроники текущих событий - главного на тот момент неподцензурного информационного бюллетеня.

Людмила Алексеева в 2011 году / Фото ЕРА

Такая деятельность не могла остаться незамеченной. В 1968-м Алексееву исключили из КПСС и уволили с работы. Спустя еще несколько лет она получила предупреждение КГБ за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений", о недопустимости продолжения "антисоветской деятельности" и возможном аресте.

Тем не менее в 1976-м году Алексеева стала одним из учредителей Московской хельсинкской группы – крупнейшей правозащитной организации в СССР на тот момент.

В 70-е эмигрировала из Советского Союза

Из-за постоянной угрозы ареста в начале 1977 года Алексеева эмигрировала в США - вместе со вторым мужем и младшим сыном. С тех пор ее голос еще громче зазвучал во всем мире. В эмиграции советская правозащитница была зарубежным представителем Московской хельсинкской группы, работала на радиостанциях Голос Америки и Свобода, где вела передачи, посвященные правам человека. В эти годы она также публиковалась в западных СМИ, в частности американских и английских. Кроме того, Алексеева консультировала другие правозащитные организации. В 1982 году она получила гражданство США.

Является автором первой фундаментальной работы об инакомыслии в СССР

Живя в США, Алексеева несколько лет в конце 70-х работала над монографией История инакомыслия в СССР. Новейший период - первым фундаментальным историческим исследованием на эту тему. Работа была запланирована как детальная справка о диссидентском движении в СССР для Конгресса США, а написать ее Людмиле Алексеевой предложила администрация президента США Джимми Картера. Однако работа над рукописью, которую планировалось завершить за год, растянулась на три года и превратилась в настоящее исследование.

Вернувшись на родину, стала одной из самых влиятельных женщин России

Алексеева вместе с мужем вернулась в Россию уже после развала СССР, в 1993 году. Ее сын Михаил так и остался в США, став профессором экономики в Университете Индианы в Блумингтоне.

Алексеева же продолжила активную правозащитную деятельность уже в независимой России, вновь возглавив Московскую Хельсинкскую группу и войдя в состав Комиссии по правам человека при президенте России (позже - Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека).

Алексеева на акции в поддержку полного расследования убийства журналистки Анны Политковской / Фото ЕРА

В 2011 году Алексеева заняла 10-е место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин России (совместный проект радиостанции Эхо Москвы, агентства РИА Новости, журнала Огонёк и агентства Интерфакс). А в 2014-м заняла 18-е место в аналогичном списке.

В России Алексеева занималась правами политзаключенных, отстаивала гражданские свободы, а в декабре 2004 года стала одним из организаторов и сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса (вместе с Гарри Каспаровым и Георгием Сатаровым) - широкого правозащитного объединения под общим лозунгом За демократию против диктатуры.

Вплоть до преклонных лет участвовала в правозащитных акциях в РФ

С 2009 года Людмила Алексеева принимала активное участие в акциях Стратегии-31 - регулярных выступлениях россиян на Триумфальной площади Москвы в защиту 31-й статьи Конституции РФ (о свободе собраний). Она была одним из постоянных организаторов этих акций, а также подвергалась преследованиям со стороны российский силовиков.

Так, 31 декабря 2009-го во время попытки проведения очередного митинга на Триумфальной площади бойцы ОМОН задержали 82-летнюю Алексееву и вместе с десятками активистов доставили в отделение милиции, что вызвало огромный негативный резонанс во всем мире.

Людмила Алексеева в ходе одной из протестных акций в 2009 году / Фото ЕРА

Выступала в поддержку Украины против российской агрессии на Донбассе

В сентябре 2014 года Людмила Алексеева подписала заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины".

То была резолюция общероссийского Марша мира – ее подписали многие российские культурные деятели, публицисты, правозащитники.

В ней также требовалось "прекратить ложь и пропагандистскую истерику на федеральных телеканалах, прекратить шельмование и преследование граждан, публично осуждающих агрессию в Украине и аннексию Крыма, как "пятой колонны", дать им возможность свободно выражать и отстаивать свою точку зрения в СМИ".

Цитаты Людмилы Алексеевой

О самиздате в советские годы

"В слабой технической базе самиздата крылся секрет его качества. Кто станет перепечатывать, рисковать ради какой-нибудь ерунды? Это типографским способом можно напечатать бог знает что, особенно если есть знакомства или деньги. А таким образом можно печатать только то, что человеку интересно, ради чего он готов потратить время, рисковать. Поэтому самиздат - это, действительно, квинтэссенция и художественной, и политической, и общественной мысли того времени и прежних времён".

Об эмиграции

"В любом возрасте тяжело [уехать из родной страны]. Как живут люди в Америке, я в основном знала по книжке Ильфа и Петрова Одноэтажная Америка. Я не хотела уезжать ни за что, тянула как могла. Но сын и муж хотели уехать. А они все время поневоле мне помогали в моей работе, и у меня был такой навязчивый кошмар, что КГБ посадит не меня, а сына и мужа. Ну, например, надо перенести из одного места на другое 100 экземпляров первого тома [книги] Архипелаг ГУЛАГ. Надо быстро, потому что иначе застукают. Я же не могу перенести сто экземпляров, мы берем сумки и несем втроем. Вот в это время нас застукивают, и им обоим - 7 лет лагеря и 5 лет ссылки по 70-й статье, к гадалке не ходи. А я даже повеситься не могу, если такое случится, потому что надо им передачи возить".

О будущем России

"Через 10-15 лет [заявление было сделано в 2007 году] Россия станет демократической страной и правовым государством. Кто бы ни сидел в Кремле, люди не позволят обращаться с собой как с быдлом. В странах с развитой демократией в правительствах тоже сидят не ангелы, но они просто не смеют так себя вести - им этого не позволяют. Я верю, что мы тоже сумеем обуздать нашу бюрократию".

О культе советских диктаторов

В 2009 году в Москве открыли после капитального ремонта станцию Курская, где восстановили внутреннюю беседку с цитатой из второго куплета гимна СССР варианта 1944 года (Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,/ И Ленин великий нам путь озарил./ Нас вырастил Сталин - на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил).

"Я возмущена. Это насилие над всеми, кто заслуженно ненавидит Сталина и сталинизм. Почему в Германии памятников Гитлеру не восстанавливают, борясь за историческую справедливость? Этот людоед убил миллионы наших сограждан. И Ленин в этом смысле тоже не ангел. Как лично я буду этому противостоять? Как бы ни лежали мои пути, на станцию метро Курская я больше не пойду - буду её бойкотировать".

Об Украине

"Не обращайте внимания на то, что я россиянка. Мне стыдно за то, что мы делаем по отношению к Украине. Поверьте мне, я не одна такая. У нас таких людей много. Мы не все империалисты".

"Дай вам Бог быть успешными. И не только ради вас. Будете успешными вы, и Россия быстрее избавится от своих имперских геномов, и быстрее повернет на нормальный путь развития".

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