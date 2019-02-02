"90% военных с народом". Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом страны Сегодня, 18:43 828 Цей матеріал також доступний українською EPA Гуайдо пока не получил широкой поддержки военных EPA

Генерал и директор стратегического планирования ВВС Венесуэлы Франсиско Янез заявил о признание лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны.

Он опубликовал обращение, в котором заявил, что не признает диктаторскую власть Николаса Мадуро, пишет AFP.

"90% Вооруженных сил не с диктатором, а с венесуэльским народом", - сказал он.

General de División del Alto Mando de la Aviación Militar, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado. “Me manifiesto por una Venezuela democrática, por la patria de nuestros hijos y la tragedia que vive nuestro pueblo”. #2Febrero pic.twitter.com/3YfgnTsFlY 2 февраля 2019 г.

Вместе с тем, высшее военное командование во главе с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино поклялось в абсолютной верности Мадуро.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

В стране начались протесты.

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