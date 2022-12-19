За пять дней до вторжения писали, что войны не будет. Почему 90% прогнозов Медузы со ссылкой на «кремлевских инсайдеров» не сбылись — Проект
Вид на Кремль, 5 декабря (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
За пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину издание Медуза со ссылкой на неназванные источники в Кремле писало, что «никакого „вторжения России“ в Украину не планируется».
Это один из 65 прогнозов основанных на «близких к Кремлю источниках» и подписанных корреспондентом Андреем Перцевым с середины 2019 года, 90% которых не сбылись, пишет российское издание Проект.
По подсчетам издания, из 65 прогнозов сбылось только восемь, шесть из которых ранее были опубликованы другими СМИ или Telegram-каналами.
В материале говорится, что Кремль фактически лишил журналистов возможности узнавать инсайды от чиновников, а не анонимно кремлевские чиновники с независимыми СМИ не общаются.
Знаковым стал брифинг первого замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который сейчас курирует захваченные Россией территории Украины, в феврале 2017 года
Кириенко разрешил цитировать его слова как «высокопоставленного федерального чиновника» и сообщил собравшимся на брифинг российским журналистам две новости:
- о решении известного своей религиозностью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о передаче Исаакиевского собора в ведение церкви, которое он назвал непродуманным и подчеркнул, что с Путиным оно не согласовывалось;
- о планах Кремля превратить президентские выборы в 2018 году в в «референдум о доверии Путину» без реальной конкуренции.
Журналисты, которые были на этом брифинге, договорились «о так называемом «эмбарго»: раз информация была получена в одном месте и от одного источника, они согласились выпускать свои материалы в одно время.
Когда 17 февраля в промежуток с 16:00 по 16:27 сразу девять СМИ одновременно выпустили заметки, в которых высокопоставленный федеральный чиновник критикует губернатора Петербурга, а три дня спустя те же СМИ вновь одновременно выпустили материал со ссылкой на того же чиновника, этим возмутились в соцсетях основатели Медузы — Галина Тимченко, Иван Колпаков и Илья Красильщик.
«Колпаков написал, что это „полнейший зашквар“, Красильщик задался вопросом, кто „куратор“ у российских медиа, а Тимченко — что участники брифинга занимаются не журналистикой, а „информационным сопровождением деятельности госорганов“», — отмечает Проект.
После возникшего скандала отвечающий у Кириенко за общение со СМИ Сергей Новиков собрал группу журналистов и дал понять, что теперь будет бороться с утечками из Кремля, а вместо неформальных встреч с реальными чиновниками будет отправлять журналистам комментарии прокремлевских экспертов.
«С тех пор Кириенко больше ни разу не проводил брифингов, да и очень многие его подчиненные закрылись от независимой прессы», — пишет Проект.
Но так как читателям все еще было интересно узнавать инсайды из Кремля, «СМИ, кто как мог, шли им навстречу».
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«К концу 2022 года едва ли не главным поставщиком новостей, опирающихся на „кремлевских источников“, стало издание Медуза», — констатирует Проект.
Издание со ссылкой на журналиста одного из федеральных СМИ пишет, что СМИ обычно не решаются публиковать слухи в среде политтехнологов, если их опровергают реальные чиновники из Кремля.
Указанный журналист добавил, что в таких случаях он и его коллеги «начинаем ждать, когда слух дойдет до Медузы».
«В 2019 году Медуза наладила невиданный доселе конвейер — сначала стала выпускать по два внутриполитических эксклюзива — такими мы считаем не только новости с прогнозами, но и заметки с объяснениями уже случившихся событий или рассказами от близких к Кремлю источников — в месяц, а после нападения России на Украину и вовсе по восемь в месяц», — пишет Проект.
Издание сравнивает этот показатель с газетой КоммерсантЪ, которая в 2008 году «выпускала по пять важных политических эксклюзивов в месяц силами целого отдела политики примерно из 10 человек, причем делала это в то время, когда источники были куда более доступны журналистам».
«Главред Медузы Иван Колпаков отказался комментировать подсчеты Проекта, но отметил: „Нас, конечно, беспокоит, когда на Медузе выходят материалы, содержащие глубоко ошибочные прогнозы источников. Мы стремимся не допускать таких ситуаций“. При этом, по его мнению, „даже ошибочные прогнозы источников помогают понять [читателям], как система работает или не работает“. Где работают эти источники и есть ли среди них действующие чиновники Кремля, Колпаков не ответил, но заверил, что редакторы всегда знают имя и должность каждого анонимного собеседника. Руководитель Медузы также оставил без ответа вопрос о возможных заимствованиях ранее публиковавшихся другими источниками прогнозов», — говорится в материале.
Проект также подчеркивает, что Медуза решается публиковать анонимные рассказы источников о том, что происходит в сознании Путина и его подчиненных.
Издание приводит несколько таких высказываний, опубликованных Медузой:
- «Есть понимание (у элиты), или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он (Путин) не будет»;
- «Путин ненавидит Лукашенко до трясучки»;
- «Путин одобряет…»;
- «Путин хорошо помнит 90-е»;
- «Путину не терпится»;
- «Путин его любит — и давно».
Также Проект обращает внимание на то, что несмотря на очень частые ошибки и уверения Колпакова, что редакция «ужесточила правила работы с источниками» число информации от «кремлевских инсайдеров» на сайте с начала войны значительно возрасло.