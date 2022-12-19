За пять дней до вторжения писали, что войны не будет. Почему 90% прогнозов Медузы со ссылкой на «кремлевских инсайдеров» не сбылись — Проект 19 декабря, 20:00 Вид на Кремль, 5 декабря (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

За пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину издание Медуза со ссылкой на неназванные источники в Кремле писало, что «никакого „вторжения России“ в Украину не планируется».

Это один из 65 прогнозов основанных на «близких к Кремлю источниках» и подписанных корреспондентом Андреем Перцевым с середины 2019 года, 90% которых не сбылись, пишет российское издание Проект.

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По подсчетам издания, из 65 прогнозов сбылось только восемь, шесть из которых ранее были опубликованы другими СМИ или Telegram-каналами.

В материале говорится, что Кремль фактически лишил журналистов возможности узнавать инсайды от чиновников, а не анонимно кремлевские чиновники с независимыми СМИ не общаются.

Знаковым стал брифинг первого замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который сейчас курирует захваченные Россией территории Украины, в феврале 2017 года

Кириенко разрешил цитировать его слова как «высокопоставленного федерального чиновника» и сообщил собравшимся на брифинг российским журналистам две новости:

о решении известного своей религиозностью губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о передаче Исаакиевского собора в ведение церкви, которое он назвал непродуманным и подчеркнул, что с Путиным оно не согласовывалось;

о планах Кремля превратить президентские выборы в 2018 году в в «референдум о доверии Путину» без реальной конкуренции.

Журналисты, которые были на этом брифинге, договорились «о так называемом «эмбарго»: раз информация была получена в одном месте и от одного источника, они согласились выпускать свои материалы в одно время.

Когда 17 февраля в промежуток с 16:00 по 16:27 сразу девять СМИ одновременно выпустили заметки, в которых высокопоставленный федеральный чиновник критикует губернатора Петербурга, а три дня спустя те же СМИ вновь одновременно выпустили материал со ссылкой на того же чиновника, этим возмутились в соцсетях основатели Медузы — Галина Тимченко, Иван Колпаков и Илья Красильщик.

«Колпаков написал, что это „полнейший зашквар“, Красильщик задался вопросом, кто „куратор“ у российских медиа, а Тимченко — что участники брифинга занимаются не журналистикой, а „информационным сопровождением деятельности госорганов“», — отмечает Проект.

После возникшего скандала отвечающий у Кириенко за общение со СМИ Сергей Новиков собрал группу журналистов и дал понять, что теперь будет бороться с утечками из Кремля, а вместо неформальных встреч с реальными чиновниками будет отправлять журналистам комментарии прокремлевских экспертов.

«С тех пор Кириенко больше ни разу не проводил брифингов, да и очень многие его подчиненные закрылись от независимой прессы», — пишет Проект.

Но так как читателям все еще было интересно узнавать инсайды из Кремля, «СМИ, кто как мог, шли им навстречу».

«К концу 2022 года едва ли не главным поставщиком новостей, опирающихся на „кремлевских источников“, стало издание Медуза», — констатирует Проект.

Издание со ссылкой на журналиста одного из федеральных СМИ пишет, что СМИ обычно не решаются публиковать слухи в среде политтехнологов, если их опровергают реальные чиновники из Кремля.

Указанный журналист добавил, что в таких случаях он и его коллеги «начинаем ждать, когда слух дойдет до Медузы».

«В 2019 году Медуза наладила невиданный доселе конвейер — сначала стала выпускать по два внутриполитических эксклюзива — такими мы считаем не только новости с прогнозами, но и заметки с объяснениями уже случившихся событий или рассказами от близких к Кремлю источников — в месяц, а после нападения России на Украину и вовсе по восемь в месяц», — пишет Проект.

Издание сравнивает этот показатель с газетой КоммерсантЪ, которая в 2008 году «выпускала по пять важных политических эксклюзивов в месяц силами целого отдела политики примерно из 10 человек, причем делала это в то время, когда источники были куда более доступны журналистам».

«Главред Медузы Иван Колпаков отказался комментировать подсчеты Проекта, но отметил: „Нас, конечно, беспокоит, когда на Медузе выходят материалы, содержащие глубоко ошибочные прогнозы источников. Мы стремимся не допускать таких ситуаций“. При этом, по его мнению, „даже ошибочные прогнозы источников помогают понять [читателям], как система работает или не работает“. Где работают эти источники и есть ли среди них действующие чиновники Кремля, Колпаков не ответил, но заверил, что редакторы всегда знают имя и должность каждого анонимного собеседника. Руководитель Медузы также оставил без ответа вопрос о возможных заимствованиях ранее публиковавшихся другими источниками прогнозов», — говорится в материале.

Проект также подчеркивает, что Медуза решается публиковать анонимные рассказы источников о том, что происходит в сознании Путина и его подчиненных.

Издание приводит несколько таких высказываний, опубликованных Медузой:

«Есть понимание ( у элиты), или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он ( Путин) не будет»;

у элиты), или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он Путин) не будет»; «Путин ненавидит Лукашенко до трясучки»;

«Путин одобряет…»;

«Путин хорошо помнит 90-е»;

«Путину не терпится»;

«Путин его любит — и давно».

Также Проект обращает внимание на то, что несмотря на очень частые ошибки и уверения Колпакова, что редакция «ужесточила правила работы с источниками» число информации от «кремлевских инсайдеров» на сайте с начала войны значительно возрасло.