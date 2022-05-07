Российские десантники, участвовавшие в войне против Украины, проедут на параде 9 мая в Москве — росСМИ

7 мая, 20:30
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Российские десантники, воевавшие против Украины, примут участие в параде на 9 мая в Москве (Фото:Минобороны РФ)

Российские десантники, воевавшие против Украины, примут участие в параде на 9 мая в Москве (Фото:Минобороны РФ)

Российские десантники, участвовавшие в войне РФ против Украины, проедут на БТР во время торжественного парада ко дню победы в Москве 9 мая.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Как пишет российское государственное пропагандистское агентство ТАСС, 9 мая участие в параде на Красной площади примут и военнослужащие оккупационных войск, которые принимали участие в захвате территорий Украины, в частности подразделение воздушного десанта.

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Якобы 7 мая утром во время репетиции парада в Москве в колонне проехали оккупанты на БТР-МДМ Ракушка.

Ранее международное агентство Reuters опубликовало собственное расследование обстоятельств преступлений российских оккупантов в Буче. Журналисты выяснили, что во время массовых зверств, пыток и убийств украинцев в городе дислоцировались военнослужащие 76 десантно-штурмовой дивизии из Пскова, также участвовавшей в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

Большая часть подразделений российских воздушно-десантных войск погибла в боях за аэропорт Антонов в Гостомеле.

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В Украине и во всем мире завершение второй мировой войны отмечают 8 мая как День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. В России продолжают традицию советского режима праздновать 9 мая День Победы.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Москва Парад Российские военные Военный парад Российские десантники 9 мая День победы Парад Победы Война России против Украины

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