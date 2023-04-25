В Москве на две недели запретят вход на Красную площадь из-за «подготовки к параду» 25 апреля, 13:22 Красную площадь закроют для посетителей (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Москве закроют Красную площадь для посетителей с четверга, 27 апреля по среду, 10 мая «в связи с подготовкой к параду» 9 мая.

Об этом сообщили в Федеральной службе охраны РФ, пишет пропагандистское информагентство ТАСС.

В российской службе утверждают, что Красную площадь закроют «в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий».

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Также из-за «подготовки к параду» с 23 апреля по 15 мая посетителей не будут пускать в мавзолей. Закроют и доступ к самому Кремлю: 7 мая до 13:00, 9 мая — на целый день.



Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся удара со стороны ВСУ.

В Atlantic Council считают, что страна-агрессор Россия может отменять военные парады на 9 мая в отдельных регионах и на оккупированных украинских территориях из-за нехватки военной техники, которая была ликвидирована в Украине.