В Берлине окончательно запретили демонстрировать российскую символику на 8 и 9 мая. А украинскую — разрешили 8 мая, 19:06 Флаги России (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Суд в Берлине окончательно запретил демонстрировать российскую символику 8—9 мая, удовлетворив жалобу местной полиции. В то же время, вывешивать флаги Украины — разрешено.

Об этом пишет Berliner Morgenpost.

Запрет на вывешивание флагов и другой символики России действует у советских мемориалов в районах Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.

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Высший административный суд аргументировал свое решение тем, что поскольку Россия ведет захватническую войну против Украины, то ее флаги могут привести к насилию.

7 мая админсуд Берлина частично отменил запрет на использование российских флагов во время мероприятий 8 и 9 мая. Накануне суд отменил такой же запрет на украинские флаги.