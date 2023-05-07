Полиция обжаловала. Берлинский суд частично разрешил использовать российские флаги 9 мая
Российские флаги (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)
Суд Берлина частично отменил запрет на использование российских флагов во время мероприятий 8 и 9 мая. 6 мая немецкий суд отменил такой же запрет на украинские флаги.
Об этом сообщила полиция Берлина.
"Верховный совет Берлина позволил, среди прочего, вывесить российские флаги на советском мемориале 9 мая", - говорится в сообщении.
Правоохранители Берлина добавили, что утром, 7 мая, обжаловали это решение.
6 мая административный суд Берлина отменил решение полиции о запрете демонстрации флагов Украины у советских мемориалов.