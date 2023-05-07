Полиция обжаловала. Берлинский суд частично разрешил использовать российские флаги 9 мая

7 мая, 17:15
Поделиться:
Российские флаги (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские флаги (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Суд Берлина частично отменил запрет на использование российских флагов во время мероприятий 8 и 9 мая. 6 мая немецкий суд отменил такой же запрет на украинские флаги.

Об этом сообщила полиция Берлина.

"Верховный совет Берлина позволил, среди прочего, вывесить российские флаги на советском мемориале 9 мая", - говорится в сообщении.

Правоохранители Берлина добавили, что утром, 7 мая, обжаловали это решение.

Видео дня

6 мая административный суд Берлина отменил решение полиции о запрете демонстрации флагов Украины у советских мемориалов.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Германия Берлин 9 мая Российский флаг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X