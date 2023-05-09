«Клоуны на мавзолее». Пригожин обрушил поток критики на празднование 9 мая в России 9 мая, 14:04 Главарь Вагнера Пригожин (Фото:t.me/concordgroup_official)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковал празднование 9 мая в России, заявив, что это «праздник дедов».

«9 мая — это праздник дедов, а чего мы его празднуем — большой вопрос. Надо про них вспомнить и не вы*бываться на Красной площади», — сказал он в своем обращении.

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Также Пригожин снял обращение возле плаката неизвестному солдату и заявил про «клоунов на мавзолее».

«Праздник 9 мая. Это у нас наглядная агитация. Как мальчика зовут — не знаю, но раньше был товарищ Сталин, потом солдат — образ неизвестного, чтобы все думали, что это как раз он есть. Потом, наверняка, Брежневы были, всякие другие клоуны на мавзолее во время парадов. А у нас вот мальчик», — сказал он.

Военный парад, состоявшийся во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал — министр обороны Сергей Шойгу, перекрестившийся перед выездом на площадь. Перед его началом выступил диктатор Владимир Путин, который повторил фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада.

Слушать его приехали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.